Noemi, il capo della polizia a Napoli: «La città ha reagito ma c’è bisogno di più collaborazione»

«Saviano è un influentissimo opinion maker e ha attribuito al ministro a cui rispondo il titolo di 'ministro della malavità. A fronte di un precedente episodio avevamo già fatto un tentativo di moral suasion nei confronti dello scrittore usando una terminologia molto più politically correct. Ma oggi come Polizia di Stato siamo sui social e rispetto a una reiterata rappresentazione della realtà abbiamo risposto così. Ma un secondo tweet del genere non lo faccio».

Così ha poi risposto Gabrielli alle domande di Paolo Mieli critico, durante l'ultima giornata degli 'Incontri' al Rione Sanità, sulla scelta della Polizia di rispondere alle opinioni di Roberto Saviano con un tweet duro. «A chi dice che un'istituzione non si deve porre nello stesso piano dei singoli cittadini rispondo che io non mi sono mai sottratto al confronto diretto. Ricordo che quando Matteo Renzi fece l'accorpamento del Corpo Forestale all'Arma dei Carabinieri io espressi la mia assoluta contrarietà. E lo feci - dice Gabrielli - prima del 4 dicembre 2016, quando un pò tutti da renziani diventarono antirenziani».

Domenica 12 Maggio 2019, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2019 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La cosa che mi sento di dire è che dobbiamo passare dall’emotività - e quindi alla straordinaria reazione a fatti eclatanti - ad una quitidianità che è fatta di supporto alle forze di polizia». Queste le parole del capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, oggi a Napoli, rispetto alla vicenda della piccola Noemi.Nel commentare la grande reazione della città, Gabrielli ha inteso sottolineare l’importanza del supporto dei cittadini al lavoro delle forze dell’ordine. «Non vi nascondo che quando parlo con i miei colleghi, mi descrivono una città non sempre collaborativa ed è innegabile che questo sia un territorio difficile. Quando però avvennero i fatti io dissi che siamo tutti un po’ responsabili e non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità. Proprio per questo è bene che si lavori tutti insieme, in silenzio e senza clamori».