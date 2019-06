CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 09:33

Per Noemi è giunto il momento di lasciare l'ospedale, il momento in cui i medici iniziano a pianificare le dimissioni protette. La bimba sta sempre meglio e l'unica preoccupazione residua è la vertebra che si è calcificata ma che ancora ha bisogno del corsetto per tenere dritta la bimba che però cammina con le sue gambe, mangia e respira bene da sola. Tra una settimana (martedì prossimo), farà l'ultima Tac di controllo in regime di ricovero. Il giorno dopo, al massimo giovedì 13 giugno, la piccola sarà collocata in uscita e poi dimessa dall'ospedale. Si tratta di un arrivederci al Santobono: qui dovrà tornare ogni tanto per fare controlli periodici. Dopo la drammatica scalata che l'ha vista protagonista agli inizi dello scorso mese di maggio, dopo il percorso in Rianimazione e il successivo passaggio in Riabilitazione, ora la strada è davvero in discesa.Impensabile fino a metà maggio, quando Noemi ancora combatteva per il pieno recupero della funzione respiratoria. Il polmone sinistro, quello zoppicante perché maggiormente danneggiato dalla pallottola esplosa a piazza Nazionale il 3 maggio durante una drammatica sparatoria di camorra, non voleva saperne di rimettersi in moto. Un organo che preoccupava tutti e che ora invece è stato pienamente recuperato grazie a uno staff di medici infermieri e paramedici che hanno fatto sempre la cosa giusta nel momento giusto.