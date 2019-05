Noemi migliora, un'altra notte di preghiere davanti al Santobono

Venerdì 10 Maggio 2019, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 22:47

Noemi si è svegliata, ma le preghiere dei fedeli non smettono di essere rivolte a lei. Anche stasera, come ieri, un nutrito gruppo di persone si è raccolto all’esterno dell’ospedale Santobono. Un raduno spontaneo per la recita del Rosario. Unico il desiderio di tutti: la guarigione totale della piccola. Ma non solo. Mamme, papà, giovani e anziani, hanno voluto mostrare la loro vicinanza ai parenti della bimba che da giorni stanno affrontando questo dolore. Per fortuna il risveglio della piccola ha donato loro un sorriso e soprattutto tanta speranza.