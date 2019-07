CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Luglio 2019, 08:25

Sandaletti colorati ai piedi, giochi da spiaggia sotto braccio e un sorriso contagioso. Nei suoi occhi la voglia di divertirsi, ore condivise con bambini come lei e allietate dagli animatori, mamma e papà che la guardano felici e ancora emozionati, quasi increduli davanti al miracolo in cui hanno sperato con tutte le loro forze e che, alla fine, è accaduto. Dopo le sue bambole e le patatine fritte, la nuova vita di Noemi Staiano prosegue nel segno delle piccole cose, come un fine settimana al mare con i suoi genitori, ospite dell'Olimpia Cilento Resort della famiglia Acanfora, immerso nelle bellezze di Marina di Ascea, piccola perla del Salernitano che vanta una collezione di bandiere blu. Il dolore, la paura e la rabbia dello scorso 3 maggio sono ormai un ricordo lontano: la piccola che rimase ferita in piazza Nazionale durante un agguato camorristico è felice e gioca tra la battigia e la piscina, fa la baby dance, vive la sua vita da bambina di 4 anni felice e spensierata. Per lei, quest'anno, l'asilo è finito prima ma la voglia di fare vacanza è quella di tutti i bambini.