Bimba ferita a Napoli, il sindaco de Magistris in ospedale: «Genitori splendidi»

Domenica 5 Maggio 2019, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 21:29

«Nel tardo pomeriggio di oggi mi sono nuovamente recato all’Ospedale Santobono. Ho parlato con i medici per gli ultimi aggiornamenti sulla piccolina ricoverata e mi ha fatto piacere restare a parlare con i genitori della bambina, persone splendide che, con forza, dignità e coraggio, stanno vivendo giorni terribili. A loro ho trasmesso la forza della vicinanza della città di Napoli. Ho, poi, voluto incrociare, salutandoli, i volti dei parenti che attendono in trepidazione notizie dei loro piccoli ricoverati in rianimazione. Un grazie di cuore lo voglio rivolgere al personale tutto dell’Ospedale, medici in testa, che fanno un lavoro prezioso con professionalità, abnegazione e umanità». Lo ha scritto su Facebook il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris a proposito dellla bambina ferita in piazza Nazionale.