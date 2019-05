Il papà di Noemi telefona a Salvini: «Sta meglio, grazie per il sostegno»

Venerdì 31 Maggio 2019, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2019 20:47

Il padre di Noemi ha chiamato oggi al telefono il ministro degli Interni, Matteo Salvini, rimasto in stretto contatto con la famiglia della piccola rimasta ferita in un agguato di camorra lo scorso 3 maggio in Piazza Nazionale, a Napoli. Il padre di Noemi ha ringraziato Salvini, che è stato all'ospedale Santobono a trovarla nei giorni dopo l'intervento chirurgico, quando era in rianimazione, dicendogli grazie per l'interesse, l'umanità e la vicinanza ed esprimere un sospiro di sollievo per l'avviata guarigione della bimba, auspicando, riporta l'avvocato dell'uomo Angelo Pisani, che oltre alla vicinanza umana, le istituzioni diano anche chiare risposte alla cittadinanza sul tema della sicurezza urbana e per ringraziare magistrati e forze dell'ordine.Il genitore della piccola ferita in una sparatoria lo scorso 3 maggio in Piazza Nazionale a Napoli, vive ormai all'ospedale Santobono con sua moglie e in queste settimane ha assistito alla solidarietà della città di Napoli e di tante persone e bambini da tutto il mondo per la sua famiglia e per la piccola. Dopo aver chiamato e ringraziato ieri il padre della piccola Annalisa Durante, che nei giorni dopo gli interventi chirurgici è stato al Santobono e ha lasciato anche un biglietto con un cuore per segnare la propria vicinanza alla bambina, il padre di Noemi, in attesa di potersi mettere in contatto anche con il Quirinale per ringraziare il Capo dello Stato Sergio Mattarella e le altre istituzioni tutte tra cui il Comune di Napoli e la Regione Campania, ha voluto personalmente ringraziare il Ministro degli Interni anche per il grande impegno delle forze dell'ordine e dei magistrati al lavoro per dare giustizia a Noemi. L'uomo ha anche invitato il ministro a tornare a Napoli per vedere Noemi sorridere.«Il ministro - afferma Pisani - è stato felice di sentire dalla voce del padre delle migliori condizioni di Noemi, assicurando che appena possibile tornerà per abbracciare la bambina che segue ogni giorno il caso. Il Ministro appariva felice dei miglioramenti di Noemi e della telefonata ricevuta anche per l'impegno della famiglia di Noemi di volersi schierare con le Istituzioni e tutti i cittadini che lottano per la giustizia per costruire un simbolo di cultura e contrasto contro il male e la violenza in risposta anche al miracolo che si è verificato prima in piazza Nazionale,dove poteva verificarsi una strage, e poi all'ospedale Santobono con il risveglio e la lenta guarigione di Noemi». Intanto per Noemi arrivano messaggi di vicinanza ormai da tutto il mondo:oggi al Santobono è giunta anche una cartolina dall'Australia, firmata da una bambina di nome Chantelle.