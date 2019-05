«È una splendida giornata per Napoli e per l'Italia. Grande gioia per le notizie che arrivano dal Santobono, per le condizioni della piccola Noemi che proprio questa mattina fanno registrare i netti segnali di miglioramento che tutti attendevamo con ansia. Un abbraccio a lei, ai genitori e ai medici e il personale del Santobono. E grande soddisfazione per la prova di efficienza dello Stato. Ci auguriamo che gli arresti di oggi siano l'inizio di una svolta in termini di controllo del territorio e di prevenzione di fenomeni non più tollerabili». Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Venerdì 10 Maggio 2019, 11:00

