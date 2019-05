Noemi, processione silenziosa al Santobono. Mattarella in stretto contatto con i medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 6 Maggio 2019, 08:29

È stato un via vai di persone, gente comune, il sindaco de Magistris, altre autorità politiche davanti all'ingresso del reparto di rianimazione del Santobono, dove Noemi, 4 anni, lotta da venerdì scorso per la vita intubata e in coma farmacologico.Resta stabile ma ancora gravissima la situazione clinica della piccola: nelle ultime 24 ore le sue condizioni di salute sono rimaste stazionarie. Una prima buona notizia, però, c'è già: la risonanza magnetica cui è stata sottoposta la minore ha escluso la compromissione del midollo spinale all'altezza della sesta vertebra toracica, quella frantumata dal proiettile, e soprattutto non ci sono compromissioni cerebrali.Noemi viene tenuta sedata e intubata. Il collegamento al ventilatore meccanico serve a sostenere la funzione respiratoria compromessa dal perforamento di entrambi i polmoni. La scarsa ossigenazione tende a provocare una acidosi che viene compensata a livello renale e con farmaci, ma non consente di sciogliere la prognosi. I medici sono intervenuti chirurgicamente venerdì sera per suturare le ferite a livello polmonare ed estrarre il proiettile: un intervento di straordinaria efficacia per tempi e modalità che ha consentito di recuperare una situazione disperata. «Sin dall'arrivo in pronto soccorso - spiega Vincenzo Tipo, il primario dell'Emergecy del Santobono - i miei colleghi, sotto controllo ecografico, in pochi minuti hanno praticato un drenaggio polmonare che ha consentito una ripresa delle funzioni respiratorie residue e un miglioramento netto della situazione che altrimenti sarebbe precipitata. Poi sono stati i radiologi, dopo aver individuato il proiettile, ad indicare al primario della Chirurgia Giovanni Gaglione la necessità di procedere subito. Merito anche del primario della Rianimazione, Massimo Cardone, che ha allestito la sala operatoria in pochissimi minuti».