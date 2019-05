Noemi, tre indizi contro il killer: ecco i fermo-immagine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 23:04

Un casco nero con un simbolo bianco a forma di «elle», una maglietta marca «off white» con una vistosa croce gialla sulla schiena, le scarpe nere con una particolare zigrinatura. Sono solo alcuni degli indizi che vengono contestati ai due fratelli Armando e Antonio Del Re, nel corso dell’inchiesta che li tiene in cella grazie al vaglio dei gip di Siena e di Napoli. Indizi che vengono calati in un fascicolo zeppo di immagini, tutte ricavate dalle telecamere in città, frame destinati a rappresentare il fulcro del processo sul ferimento della piccola Noemi.E partiamo proprio dalle immagini del giorno dell’agguato - è il tre maggio scorso - ci sono fotografie del prima e dell’immediatamente dopo l’agguato. C’è una stranezza, un punto controverso, che riguarda il look di Armando Del Re, vale a dire l’uomo indicato come responsabile materiale del ferimento di Nurcaro, della piccola di 4 anni e della nonna.