Bimba ferita a Napoli, ecco il video choc: il killer spara e passa sopra Noemi

Domenica 5 Maggio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 23:13

Muove la manina due volte, lì distesa a terra, in un angolo di piazza Nazionale. Alza il braccio due volte, travolta da un colpo di pistola, mentre per ben due volte il killer le passa sopra. Immagini choc dalle telecamere a circuito chiuso: quell’uomo nero, con il casco e la pistola, la scavalca per due volte, mentre insegue il suo obiettivo (Salvatore Norcaro, 31 anni), poi mentre torna indietro, ancora una volta saltando quel corpicino disteso al suole.Orrore a Napoli, come emerge dal video pubblicato da Sìcomunicazione, da ieri online su Il Mattino.it. Orrore per quella bambina che alza il braccio per due volte, quasi a toccarsi la schiena, dopo essere stata trafitta da un proiettile da guerra, la guerra che da troppi anni insanguina Napoli. Ore 16.40, via Acquaviva, angolo piazza Nazionale. Fugge il target designato, il killer gli spara alle spalle e colpisce anche la piccola, che a terra fa appena in tempo ad alzare il braccio, quasi a cercare il punto della schiena che le fa male. Dura una manciata di secondi il video, immagini che fanno male. Specie quando il killer (o aspirante tale) salta per ben due volte quel corpicino a terra. Pochi attimi dopo, sarà il cameriere del bar Elite a fornire il primo soccorso alla piccola Noemi, che ancora oggi lotta per la vita al Santobono, mentre tutta Napoli si stringe attorno al suo dolore, pregando per la sua guarigione ma anche per l’arresto dell’uomo nero.