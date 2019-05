Noemi, lo street artist Valiante vuole dedicare un'opera alla bimba ferita da una sparatoria a Napoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 16:37

Il volto di Noemi, la bimba di quattro anni rimasta ferita in una sparatoria in piazza Nazionale lo scorso 3 maggio, potrebbe diventare un’opera d’arte realizzata da Vittorio Valiante, artista di street art già famoso per aver dato forma alla Tarantina ai Quartieri Spagnoli e a tanti altri bellissimi volti tra le strade del centro storico.L’idea è scaturita in occasione del XXI Salone Internazionale del Fumetto Comicon 2019, dove Valiante è stato special guest per una performance disegno live durata due giorni e che ha visto la nascita di India (in foto), i cui tratti e coloriscono quelli di una bambina che somiglia molto alla piccola Noemi. Da qui il desiderio di Valiante, che così scrive in un post sul suo profilo Facebook: «Ecco il lavoro realizzato in occasione del Napoli Comicon 2019 con la Scuola Italiana di Comix. Bellissima esperienza con un team eccezionale. In particolare ringrazio Mario Punzo e Annalisa Guida - scrive l’artista - per avermi reso partecipe di questa iniziativa. Approfitto per dedicarlo alla piccola/grande Noemi, storia che mi ha toccato particolarmente e motivo per cui ho aspettato prima di fare questo post sperando nelle buone notizie che finalmente sono arrivate». Poi l’idea di creare un’opera che raffiguri la piccola diventata simbolo di un’intera città che vuole riscattarsi: «Vorrei, se e quando sarà possibile, realizzare un lavoro su tela raffigurante il suo volto da donare alla famiglia. Se qualcuno vicino a lei vuole e riesce a mandarmi privatamente anche solo una foto in primo piano ne sarei felice», conclude Valiante.