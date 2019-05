Noemi, una preghiera per lei in tutte le messe della diocesi di Napoli

In tutte le Messe della Diocesi di Napoli si è pregato per Noemi, la bimba ferita gravemente in un agguato lo scorso 3 maggio. «Per la piccola Noemi - recita la preghiera dei fedeli letta nelle chiese - vittima innocente del crudele atto criminale di alcuni giorni fa e per la sua famiglia. Il Signore custodisca questa bambina, le assicuri una vita serena, dia ai suoi genitori la consolazione dello Spirito e la forza di non lasciarsi rubare la fiducia nel prossimo e nel mondo».



Nell'affidare la piccola Noemi e tutte le vittime innocenti di violenza all'intercessione della Vergine Maria, quale Regina della Pace, nella preghiera dei fedeli di oggi, lette nella diocesi di Napoli, si prega affinchè la Madonna «possa infondere nel cuore degli uomini violenti il coraggio di disarmarsi degli strumenti di morte e di convertire il proprio cuore all'amore e alla concordia».

Domenica 12 Maggio 2019, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA