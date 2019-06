CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 13:41

Il cameriere indica il lampione vicino alla chiesa, il titolare un altro. Ce ne sono diversi che non si accedono più al calar della sera in via Speranzella, incrocio con via Trinità, quartiere San Ferdinando. «Lo chiamiamo l'angolo del cimitero. Ci mancano solo i fiori...», dice Freddy Laezza, titolare della pizzeria Ninnone, di prossima apertura (entro due settimane). «Ma come si fa...» s'infuria il suo socio, Mario Paliucci, seduto al tavolino rosso della trattoria omonima.«La luce in tutta la zona è a intensità variabile: dipende da quale ditta si occupa della manutenzione», sostiene Diego D'Alessio, consigliere della I Municipalità che ha presentato diverse segnalazioni sulle strade al buio per metà, inserendo nella lista anche vico Santa Teresella degli Spagnoli e via Nardones.Non le uniche. Gli abitanti lamentano gli stessi disagi in via Sant'Anna di Palazzo. «Mia cognata ha scritto una lettera al riguardo», spiega Rosalia Arricale, incartando le banane nel suo negozio, ma parla innanzitutto da madre. È preoccupata: «Ho figli giovani, che rientrano tardi, questo disservizio può rivelarsi un pericolo». La fruttivendola abita, infatti, nella stessa strada e si affaccia nella piazza del mercatino ripulito e già al centro delle polemiche sulla destinazione d'uso: tra il parlamentino e il comune non c'è unità di vedute. «Va bene tutto tranne un centro sociale», avverte il presidente della I Municipalità, Francesco de Giovanni. E, in via Speranzella, «l'illuminazione è soltanto uno dei problemi», interviene Antonietta Gelato, titolare del pub e della trattoria Addò Sparpariello, che racconta: «Mio nipote ha rischiato di essere investito, qui passano i camion a qualsiasi ora per raggiungere il municipio e Santa Brigida».