«Noi stiamo con Sorbillo», Napoli in piazza dopo la bomba in pizzeria

Giovedì 17 Gennaio 2019, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 17:34

Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d’ingresso.Tante le associazioni food ed i rappresentanti dei movimenti anticamorra del territorio che hanno partecipato, gridando a gran voce il loro “no” alle intimidazioni.«Cè bisogno di rispondere con forza a questi eventi - commenta l’ex ministro dell’ambiente Alfonso Pecoraro Scanio - Con queste intimidazioni la camorra cerca di imporsi sul territorio, ma bisogna contrastarla con forza e con le armi dello Stato. Non possiamo abbassare la guardia».