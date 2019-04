«Noi, vittime dei clan nella piazza dei caffè»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Aprile 2019, 10:19

«Di mattina piazza Trieste e Trento è un'oasi felice, piena di turisti che incrementano l'indotto e offrono una bella immagine di Napoli. Di sera la piazza si trasforma in terra di nessuno con le scorribande armate di gruppi di ragazzi che sparano contro le vetrine di negozi, ristoranti e bar com'è accaduto a noi». A parlare sono Antonio Visconti e Gennaro Pelliccia, i due titolari del Monidee Cafè, presi di mira un mese fa da giovani in sella a scooter che diedero vita a una stesa in una delle piazze simbolo del centro città. I due soci fanno parte del neonato Comitato di commercianti di piazza Trieste e Trento presentato ieri, che chiede videosorveglianza, decoro urbano e un'isola pedonale nell'area. Oltre alla maggiore presenza di polizia, carabinieri e vigili urbani.I PROTAGONISTIGennaro ha 40 anni, è di Soccavo ed è padre di due bambine «più una in arrivo», dice. Antonio, 35enne di Poggioreale, è il papà di un bimbo appena nato. «Abbiamo aperto il bar nel 2013 - spiegano - avendo iniziato a lavorare in questo settore circa 15 anni fa. In seguito abbiamo deciso, nonostante la crisi, di unirci per avviare un'attività tutta nostra». Ma dopo sei anni i due imprenditori tracciano un bilancio poco roseo della vivibilità in piazza Trieste e Trento. «C'è voluto del tempo per imparare a conoscere la piazza, dato che ha il potere di cambiarsi in tre vesti differenti nell'arco delle 24 ore. Fondamentalmente la mattina è piacevole il mix napoletano-turista. Anche nel pomeriggio si vive abbastanza bene, cala il numero di turisti ma riappaiono volti noti ai quali serviamo di consueto caffè e aperitivi». La tragedia è quando arriva la sera: «La piazza si trasforma e diventa irriconoscibile, svaniscono il calore umano e la spensieratezza e appaiono il disagio, l'inciviltà, la paura». Sentimenti comuni a tutti gli abitanti della piazza: «Abbiamo atteso inutilmente cambiamenti - rimarcano Gennaro e Antonio - Alla fine ci siamo riusciti, abbiamo unito le forze ed è nato un comitato».