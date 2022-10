Nola, alcol a minori durante la movida: bar del corso chiuso per un settimana

Il questore di Napoli, su proposta del Commissariato di Nola, ha disposto la sospensione per 7 giorni dell'attività di esercizio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di corso Tommaso Vitale a Nola.

In particolare, lo scorso 2 luglio, i poliziotti avevano sanzionato sia il titolare dell'esercizio commerciale che un dipendente per aver somministrato bevande alcoliche a tre minori, tra i 16 e i 18 anni, ai quali non era stato richiesto il documento d'identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. «Il provvedimento - si legge in una nota - è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica».