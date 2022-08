Nola, arresti domiciliari per 18enne: ha accoltellato un coetaneo

Un'ordinanza di custodia cautelare, che dispone la misura degli arresti domiciliari, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Nunzio Monda, 18enne, per il tentato omicidio di un suo coetaneo.

I fatti risalgono al pomeriggio del 4 luglio 2022: allora l'indagato ebbe una lite per futili motivi con un suo coetaneo. Qualche ora più tardi i giovani si incontrarono nuovamente, ne nacque una colluttazione, cui parteciparono anche altri ragazzi, durante la quale l'indagato avrebbe estratto un coltello a farfalla ferendo con cinque fendenti al torace la vittima, per poi darsi alla fuga.

APPROFONDIMENTI IL LITIGIO Frattamaggiore, lite nel negozio per una bomboniera: denunciato 22enne I CONTROLLI Alto impatto a Ponticelli, identificate 160 persone: quattro multati... LA MOVIDA Movida a Napoli, tre ragazzi denunciati con le armi nella...

La persona ferita fu ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Monaldi di Napoli per «versamento pericardico pretamponante in seguito a lesioni multiple all'emitorace sinistro» e dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico fu dimessa il 15 luglio 2022.