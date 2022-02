Da Nola la campagna per le vaccinazioni con testimonial Veronica Mazza

Una campagna di sensibilizzazione contro il Covid con l'invito ai cittadini a vaccinarsi ed a vaccinare i propri figli che coinvolge numerose personalità del mondo delle professioni, della cultura e dello spettacolo: tra i contributi anche quello di Veronica Mazza, nota attrice originaria di Nola e Angela Mauro, giovane e brillante pediatra dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausillipon.

L'iniziativa parte oggi e con l'hasthtag StopAiContagi si lancia un appello alla comunità affinché si affidi alle indicazioni della scienza per uscire definitivamente da un'emergenza che dura da troppo tempo.

"Ci stiamo lasciando alle spalle la quarta ondata della pandemia che anche nella nostra area ha fatto registrare picchi altissimi di positivi. Tutti noi abbiamo dovuto fare sacrifici e rinunce che adesso non possono essere vanificati. Ora che la curva dei contagi è in discesa non dobbiamo mollare e soprattutto - dice il sindaco di Scisciano Edoardo Serpico, presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’area nolana - dobbiamo continuare ad utilizzare buon senso e responsabilità. Prevenzione e vaccino sono l'unico strumento che abbiamo per proteggerci e soprattutto per dare la definitiva spallata ad un virus che per troppo tempo ci ha privato perfino di un abbraccio".