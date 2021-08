Nola, muore il cane e la padrona lo saluta con un manifesto funebre: «Addio Sean, figlio mio»

La perdita di un amico a 4 zampe. La morte di un cane, o di un gatto, è dolorosa tanto quanto perdere un familiare, un amico o un parente. Lo conferma la scienza e gli psicologi che consigliano come superare il dolore. Sono insomma parte della famiglia, per alcuni sono come dei figli. Come lo è stato Sean che per «15 anni ha riempito le vite di una famiglia di Nola con il proprio amore e le proprie marachelle». È una volta passato a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati