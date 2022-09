Nola, cerca di rubare nel centro commerciale con una borsa "schermata"

Gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti in via Boscofangone a Nola presso un negozio di un centro commerciale per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale ha raccontato loro che, durante il turno di lavoro, aveva sentito le barriere antitaccheggio del negozio allarmarsi e, dopo aver notato un uomo che stava scappando, lo aveva inseguito e bloccato. Quest’ultimo, durante la fuga, aveva tentato di disfarsi di 4 felpe, occultandole dietro un cespuglio, mentre era riuscito a liberarsi di un involucro buttandolo nei canali dell’acqua piovana.



Gli operatori hanno recuperato l’oggetto, scoprendo che si trattava di una borsa schermata artigianalmente, ed hanno identificato il responsabile in un 32enne romeno con precedenti di polizia che è stato denunciato per furto aggravato.