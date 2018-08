Duecento tonnellate di rifiuti speciali sequestrati in un fondo agricolo nel Napoletano

Venerdì 31 Agosto 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 10:07

Oltre 200 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, tra i quali lastre di eternit contenente amianto, depositati in maniera incontrollata su un fondo agricolo di 1.500 mq alla periferia di Nola. Sono stati i militari della Guardia di Finanza della compagnia della città di Giordano Bruno, diretti dal capitano Rosario Pepe, a sorprendere in flagranza di reato un uomo intento a scaricare i rifiuti pericolosi frutto evidentemente di illecita attività di raccolta itinerante. L'uomo è stato fermato, identificato e denunciato all'autorità giudiziaria per reati ambientali mentre l'intera area è stata sottoposta a sequestro.L'operazione s'inquadra in una più vasta attività info-investigativa e di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione di reati in materia ambientale.L’illecito smaltimento dei rifiuti rappresenta un fenomeno largamente diffuso nel territorio. le Fiamme Gialle nolane da inizio 2018 hanno complessivamente sottoposto a sequestro nove discariche abusive, segnalando all'Autorità giudiziaria 14 responsabili ed accertando lo stoccaggio illecito di oltre 1.500 tonnellate di rifiuti speciali