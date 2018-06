Fca a Nola: la Fiom proclama ora di sciopero dopo assemblea

Venerdì 22 Giugno 2018, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lo sciopero di due ore nello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco dei giorni scorsi, la Fiom ha proclamato oggi un'ora di sciopero nel reparto logistico di Nola dopo l'assemblea dei lavoratori svoltasi nella fabbrica per discutere della variazione degli ammortizzatori sociali per gli impiegati del Giambattista Vico (comprensivo dello stabilimento di Pomigliano e del reparto di Nola). Ieri, infatti, è stato siglato un primo accordo in Regione tra azienda e sindacati, per passare dai contratti di solidarietà alla cassa integrazione per riorganizzazione.Allo sciopero, secondo la Fiom, avrebbero aderito circa 50 persone sulle oltre 70 presenti nel reparto, mentre, secondo fonti interne, ad incrociare le braccia sarebbero stati poco più di una ventina di operai. «I lavoratori - spiegano i delegati Fiom - hanno manifestato il proprio disappunto per la mancanza di chiarezza di un piano industriale che rilanci quello che è nato come un polo d'eccellenza. Se non sarà fatta chiarezza sui piani industriali per Nola e Pomigliano, è chiaro che saranno messe in campo ulteriori iniziative». Nei giorni scorsi un analogo sciopero era stato proclamato nello stabilimento di Pomigliano, al quale avevano aderito, secondo fonti aziendali, circa il 5% delle tute blu.