Nola - Una borsa di studio per gli studenti ciceroni film maker, per i nativi digitali appassionati di storia locale che, tutti più o meno tiktoker, si cimenteranno nella realizzazione di un videoclip sull'ex palestra Carducci, l'area che adesso accoglie un parco urbano archeologico.

E' con questo obiettivo che la presidentessa dell'Archeoclub di Nola, Flora Nappi ha chiamato a raccolta gli appassionati di burraco per raccogliere fondi da destinare alla causa della valorizzazione del patrimonio culturale locale. La risposta non si è fatta attendere e ad affollare il salone di Villa Minieri eventi sono arrivati in tanti e da tutto l'hinterland.

Una gara di solidarietà prima che una competizione giocata a colpi di pinelle che ora contribuirà a sostenere il progetto che coinvolge numerosi alunni.