Giochi matematici, la sfida a Milano: tre alunni dell'Ic Bruno-Fiore di Nola in finale

Sabato 11 Maggio 2019, 17:54

Sono tre gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bruno-Fiore di Nola che si sono distinti nei giochi matematici organizzati dal centro Pristem: questa mattina sono partiti per la Bocconi di Milano con la docente di riferimento Rosita Stefanile. Si tratta di Saverio Spampanato, Cristian Sorgente e Giovanni Lippiello. I tre ragazzi (Spampanato e Sorgente già lo scorso anno sono andati in finale) hanno superato le prove regionali e nella giornata di oggi si sono cimentati con un nuovo questionario. In questa occasione sarà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia a Parigi alla finalissima di agosto dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici.Un importante riconoscimento per l'istituto guidato dalla dirigente scolastica Maria Iervolino che ha suscitato grande entusiasmo e passione negli studenti, motivandoli a competere e a cimentarsi nei problemi più difficili per mettere alla prova le loro abilità nella matematica e cercare di procedere nella selezione, come sono riusciti a fare brillantemente Saverio, Cristian e Giovanni.