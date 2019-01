Mercoledì 9 Gennaio 2019, 10:54

Ricercato da giugno era scappato al Nord e poi all’estero per sfuggire al carcere ma non ha resistito al desiderio di trascorrere il Natale in famiglia. Il ritorno a casa è stato «fatale» per T.M., 57enne di Cimitile arrestato dai carabinieri della stazione di Schiava di Tufino, agli ordini del maresciallo Giuseppe Tranchese, nel corso di un servizio ad hoc. L’uomo era ricercato perché sfuggito ad un ordine di arresto dovendo scontare una condanna definitiva ad un anno per furto. Da giugno però si era rifugiato in una località del Nord Italia e poi Francia per trascorrere la latitanza. In occasione del Natale è tornato a Cimitile, dove abita, e non solo: è stato visto dai carabinieri mentre scorazzava in moto lungo la nazionale delle Puglie, comportandosi come non avesse alcun carico pendente con la giustizia. All’altezza del comune di Casamarciano è stato fermato dai carabinieri che lo avevano riconosciuto e seguito ed è stato arrestato. Ora si trova ai domiciliari.