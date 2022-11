Sia i vertici Asl che quelli della Regione pretendono che sia fatta subito chiarezza. Con un’indagine interna già avviata e che nei prossimi giorni vedrà la versione di tutti i medici e i paramedici interessati, della direzione dell’ospedale e, soprattutto del capo delle risorse umane dell’azienda sanitaria finito nell’occhio del ciclone e che rischia ora una sospensione dal suo incarico di vertice. La vicenda investe l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, nosocomio di frontiera che serve un bacino di oltre 600mila utenti e in perenne emergenza di personale. Nel pronto soccorso e, in particolare, nel reparto di ortopedia dove gli specialisti sono in servizio di turno solo di mattina e mai nei week end. Situazione ben nota non solo ai vertici dell’Asl ma anche agli utenti del nosocomio che hanno avuto la sfortuna di recarvisi dopo una banale frattura. Tra ore e ore di attesa al pronto soccorso in attesa di essere trasferiti in altri nosocomi per essere operati.

Eppure l’altra notte, tra l’uno ed il due novembre, viene allestita in fretta e furia una sala operatoria dell’ospedale nolano per un’operazione di ricomposizione del femore di una anziana donna politraumatizzata. È mezzanotte e mezza, come indica la cartella clinica, ora finita nel faldone in cui sono stati raccolti tutti i documenti della vicenda affinché gli 007 interni facciano chiarezza. Nonostante per quello stesso tipo di operazione, da compiersi entro 72 ore dicono i manuali medici, ci sia già una lista d’attesa, sempre al Santa Pietà di Nola, di ben 4 pazienti. Una corsia preferenziale, è il sospetto, avviata grazie ad una parentela che conta in quell’ospedale: la donna è infatti la suocera di Giuseppe Esposito, ex direttore amministrativo della Asl Napoli 3 e ora numero uno delle risorse umane della stessa struttura. Per questo non appena appreso del caso, Giuseppe Russo manager dell’azienda sanitaria, ha aperto un’inchiesta interna per appurare se ci siano responsabilità e soprattutto da parte di chi. E se siano state adottate tutte le procedura su una vicenda comunque piena di ombre. Russo, dirigente sanitario di grande esperienza e nominato da De Luca nell’estate scorsa, insomma, non ha perso tempo. Anche sollecitato dal governatore che ha in lui massima fiducia.

Da lunedì inizieranno a sfilare tutti i protagonisti della vicenda. A cominciare dai tre medici che hanno firmato i documenti dell’operazione finiti nella cartella clinica della donna oltre al personale paramedico che era presente in sala operatoria nella notte. E soprattutto occorre capire se la dirigenza del nosocomio di Nola era a conoscenza della vicenda ed abbia dato l’ok per l’intervento evidenziato come «d’emergenza» e, quindi, con la massima priorità.

Con un piccolo giallo tutto ancora da decifrare: in quella sala operatoria sarebbe stato presente anche uno specialista in quiescenza. A sovraintendere? Ad operare direttamente? Tutte domande da chiarire nell’inchiesta interna che mira «ad accertare tutte le responsabilità e verificare tutte le responsabilità. E in quest’ultimo caso - ha già chiarito il manager della Napoli 3 - verranno prese tutte le misure disciplinari previste». Anche perché da due giorni il plesso nolano, rispetto a questa vicenda, è diventato un tourbillon di veleni.

Il caso sollevato da Il Mattino è all’attenzione di palazzo Santa Lucia con il governatore De Luca che ha chiesto chiarimenti direttamente al dg della Asl che, a sua volta, ha formalizzato subito l’inchiesta interna. L’ex sindaco di Salerno, infatti, che ha mantenuto la delega alla sanità dopo la fine del commissariamento, vuole evitare veleni ulteriori per eventuali comportamenti scorretti dei singoli. Specie in queste settimane, da quando l’opposizione grillina e di centrodestra ha iniziato tuonare contro i tetti di spesa che si esauriscono nei primi giorni del mese e contro la piaga delle liste d’attesa in Campania. Un tallone d’Achille su cui più volte, De Luca, ha promesso di porre rimedio per abbreviare i tempi di esami, visite specialistiche e interventi in ospedale. Ma sinora, nonostante gli sforzi della Regione sia per i tetti di spesa che per la velocizzazione delle liste d’attesa, non si sono riusciti a fare grandi passi in avanti.