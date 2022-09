Operazione “alto impatto” a Nola, 70 persone controllate dalla polizia

Sabato sera gli agenti del Commissariato di Nola, i militari della Stazione dei Carabinieri di Nola e personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nola.



Nel corso dell’attività sono state identificate 70 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, controllati 5 locali commerciali, 34 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione. Infine, gli operatori nel transitare in via Faibano a Marigliano hanno ritrovato un’autovettura rubata poco prima in via San Luca a Nola e l’hanno riconsegnata al proprietario.