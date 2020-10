Covid a Nola, nove positivi al pronto soccorso ma l'ospedale resta aperto

La situazione al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria la Pietà” di Nola è sempre più difficile. I casi sono aumentati nelle ultime 48 ore: 2 medici, 3 infermieri e 4 operatori socio sanitari del reparto sono attualmente positivi. Il presidio per ora resta aperto all’utenza. Solo negli ultimi 10 giorni almeno 14 operatori sanitari del nosocomio sono risultati positivi al tampone tra i reparti di Chirurgia, Medicina e Pronto Soccorso mentre cinque persone sono ricoverate nell’area covid (altri 5 sono stati trasferiti in ospedali del Napoletano).



Uno dei fattori di rischio è rappresentato anche dai ritardi dei risultati dei tamponi (il laboratorio è oberato da analisi da effettuare) sul personale sanitario che nel frattempo continua a lavorare con tutte le precauzioni del caso e non viene fermato. Anche la situazione psicologica del personale non è delle migliori, visto che cresce la preoccupazione di un possibile focolaio considerato anche che nei giorni scorsi il protocollo è stato aggirato da diversi utenti, spesso ignari delle procedure come il mancato avviso al 118 e ai medici curanti. A questo punto sarebbe forse più gestibile una “trasformazione” del pronto soccorso solo in area covid in attesa di risolvere un momento complicato. Anche la città di Nola è in difficoltà dopo la positività del sindacodi componenti del consiglio comunale e dipendenti municipali che ha costretto l’ente di piazza Duomo ad organizzare da lunedì mattina (dalle 9,30) un presidio in modalità “drive-in” in via Marciano per coloro che manifestano sintomi da covid-19 e per chi ha frequentato persone risultate contagiate.