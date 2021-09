Nola, abilitazione alla professione di avvocato: Scuola Bruniana avvia il corso di preparazione

La Scuola Bruniana ha organizzato un corso intensivo di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato per i praticanti avvocati che hanno portato a compimento il periodo obbligatorio di tirocinio.



Nella giornata di mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 12, nell'Aula Magna del palazzo ex Università di Nola, in piazza Giordano Bruno si terrà un incontro informativo su modalità di iscrizione, svolgimento del corso e costi con l’avvocato Paola G. Iannelli (vice-direttore con delega alla formazione dei praticanti) e l’avvocato Vincenzo Salvati (direttore della Scuola Bruniana).

L’accesso all’aula sarà consentito solo esibendo il green pass oppure l’esito negativo del tampone effettuato nelle quarantotto ore antecedenti l'incontro e, comunque, indossando il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.