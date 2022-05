Nola, gli studenti della Bruno-Fiore ciceroni per un giorno

Gli alunni dell’istituto comprensivo “Bruno - Fiore”, ciceroni per un giorno. Hanno conosciuto e fatto conoscere il ricco patrimonio culturale della città collaborando con la sezione di Nola dell’Archeoclub, presieduto da Flora Nappi.

Il sito scelto per le visite guidate è stato la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo della quale le giovanissime guide turistiche hanno raccontato storia e svelato particolari. «La nostra scuola - ha sottolineato la dirigente scolastica Maria Iervolino - è sempre in prima linea quando si tratta di promuovere esperienze di crescita per gli alunni e di collaborare per la valorizzazione del territorio».

Gli alunni sono stati seguiti dalla direttrice del museo diocesano Tonia Solpietro e dalla docente referente del progetto Maria Caruso. Un alunno della stessa scuola è invece volato a Milano con la docente Rosita Stefanile per partecipare alla finale dei giochi matematici della Bocconi. Gaetano Manganiello si è classificato tra i 5 finalisti della gara selezionati in tutta l’area di Napoli e provincia.