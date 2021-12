Nola: tentano di rubare benzina da un'auto, arrestate due persone di San Giuseppe Vesuviano

Stanotte gli agenti del commissariato di Nola e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Costantinopoli a Piazzolla di Nola per la segnalazione di un cittadino che aveva sorpreso due uomini i quali, dopo essere scesi da un’auto, stavano armeggiando vicino alla sua vettura in sosta.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Rapina in tangenziale con un'auto rubata identificato e rinviato... L'INTERVENTO Napoli, tentato furto di un catalizzatore: 3 uomini in arresto LA CRIMINALITÁ Napoli, sorpreso mentre tenta di rubare un'auto a Chiaia:...

Gli operatori, una volta sul posto, hanno notato il tappo del serbatoio danneggiato e il carburante che fuoriusciva e, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato l’auto dei malviventi parcheggiata in via XX settembre e, poco distante, hanno raggiunto e bloccato i due che si stavano allontanando a piedi.

Inoltre, a bordo del loro veicolo sono stati rinvenuti due coltelli, un cacciavite e una bottiglia di plastica tagliata a metà per essere utilizzata come imbuto. Saverio del Giudice e Costantino Prisco, di 43 e 24 anni di San Giuseppe Vesuviano con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e danneggiamento.