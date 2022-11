Nola, trasporto rifiuti speciali senza autorizzazione: denunciato

Alla vista della pattuglia dei Carabinieri Forestale ha cercato di eludere il controllo rallentando repentinamente la marcia. La manovra non è sfuggita però ai militari della Stazione di Roccarainola che lo hanno raggiunto e fermato. E scoperto il carico. Nell’ambito dei cont­rolli disposti dal Gruppo Carabinieri Fo­restale di Napoli, guidati dal tenente colonnello Nicola Clemente, volti al contrasto de­ll’illecito smaltime­nto dei rifiuti di apparecchiature elett­riche ed elettroniche (RAEE), i militari della Stazione Cara­binieri Forestale di Roccarainola nel corso di un predisposto servizio di controllo di vari mezzi pesanti adibiti al traspor­to di rifiuti in Nol­a, si sono imbattuti in un trasportatore che, accortosi della loro pre­senza hacercato di eludere il contro­llo. Una volta però raggiunto il mezzo, i militari appuravano che il conducente trasportasse nel cas­sone una grande quan­tità di rifiuti spec­iali ed in particola­re molteplici pezzi rotti di lavatrici e scaldabagno. Per l’uomo, un cinqu­antenne di Nola, è scattata la denuncia in stato di libertà per smaltimento illeci­to di rifiuti in qua­nto il suo mezzo non risultava essere ad­ibito al trasporto degli stessi ed è stato posto sequestro. Ma da ulteriori controlli effettuati, i militari hanno poi scoperto che il soggetto guidava il mezzo senza avere il possesso della pa­tente di guida, moti­vo per il quale veni­va sanzionato per un importo di 2200 Eur­o. I controlli in relaz­ione al corretto sma­ltimento dei rifiuti ed in particolare dei RAEE, continueran­no nei prossimi gior­ni al fine di preven­ire qualsivoglia ris­chio per le matrici ambientali visto che molto spesso i rifi­uti vengono abusivam­ente abbandonati e talvolta dati al rogo nelle campagne. Quindi il vero carburante della Terra dei Fuochi