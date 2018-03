Giovedì 29 Marzo 2018, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 22:32

Nola. É giallo sulla morte di Francesco Sabatino, l’uomo di 80 anni trovato senza vita nel suo letto mentre in una delle stanze di casa qualcuno aveva messo tutto sottosopra. A trovarlo é stato uno dei suoi figli, allertato da una signora che da qualche giorno non vedeva Francesco. Sul corpo dell’uomo non sono stati notati segni di percosse e questo escluderebbe l’ipotesi della rapina. Secondo i risultati dei primi rilievi l’uomo sarebbe morto da un paio di giorni. Sarà in ogni caso l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Indaga il commissariato di pubblica sicurezza di Nola diretto dal primo dirigente Pasquale Picone.