Stanotte, in via Curti a Casamarciano, un uomo in evidente stato di alterazione, a bordo della propria auto, ha urtato dei veicoli in sosta, alcune fioriere pubbliche ed un'auto il cui conducente ha riportato traumi e lesioni.L’uomo, bloccato dopo una colluttazione da un poliziotto libero dal servizio e dalla volante del commissariato di Nola, aveva con sé una mazza da baseball ed un coltello.V.A., 36enne noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Nola, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per omissione di soccorso, danneggiamento aggravato, minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.