Nolano-Vesuviano: parte la kermesse della fede e del gusto

Domani si comincia con concerti e degustazioni a Marigliano, poi toccherà a Cimitile, Liveri, Visciano e Massa di Somma. Il progetto cofinanziato con il POC Campania 2014-2020 è finalizzato alla valorizzazione di un patrimonio esclusivo,materiale ed immateriale. Concerti di musica popolare e di musica sacra che faranno da sottofondo alla degustazione di ricette a base di prodotti tipici dell'area: si parte da Marigliano l'itinerario di fede e di gusto che si svilupperà lungo un percorso che comprende anche i Comuni di Cimitile, Visciano, Liveri e Massa di Somma. Territori accomunati da un'identità fondata sulla condivisione di valori e vocazioni culturali, sociali, produttive ed economiche. Città che hanno deciso di unire le forze per valorizzare un patrimonio esclusivo che può diventare offerta turistica e culturale in grado di attrarre numerosi target di persone. L'intervento, con Marigliano capofila, è cofinanziato dal POC Campania 2014 - 2020. (Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale). Al centro del progetto edifici sacri di notevole pregio: è il caso del Santuario della Madonna della Speranza di Marigliano, delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, del Santuario di Santa Maria a Parete di Liveri, del Santuario Santa Maria Assunta di Massa di Somma e del Santuario Basilica Maria Ss. Consolatrice del Carpinello di Visciano. Elementi preziosi di quell'itinerario di fede che sarà ulteriormente valorizzato attraverso un palinsesto che li renderà location di eventi dedicati alla musica sacra e popolare, di visite guidate alle quali prenderanno parte anche gli studenti del territorio e di iniziative gastronomiche che metteranno al centro il tradizionale patrimonio agricolo, ricco di prodotti come la patata, il pomodoro San Marzano, il pomodorino del piennolo e le nocciole e declinati in quelle ricette frutto di tradizioni secolari come, ad esempio, gli gnocchi e le polpette. A collaborare con i Comuni ed a sostenere una proposta progettuale condivisa da tutti gli amministratori anche l’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, il comitato provinciale di Napoli dell’unione nazionale Pro – Loco d’Italia, il coordinamento dei distretti turistici della Campania, l’ordine dei Tecnologi alimentari di Campania e Lazio. Domani l'apertura a Marigliano quando, alle 20,30, si terrà il concerto di musica popolare con “I MusicaStoria". Un'occasione per promuovere il Santuario della Madonna della Speranza, che il Fai annovera tra l'altro tra i luoghi del cuore italiani: è lì, infatti che, con la prima tappa di un itinerario che si concluderà alla fine dell'anno, si terranno anche le altre iniziative in programma per domenica 16 ottobre a partire dalle 20,30. Si tratta del concerto di musica sacra “LuxAnimae - tra cielo e terra” a cura di “Ondanueve String Quartet” con Michele Maione e Marina Bruno, del concerto di musica popolare vesuviana con “Zi’ Riccardo e le Donne della Tammorra” e dell'evento evento eno-gastronomico dedicato alla degustazione di ricette tipiche locali a cura della Pro - loco "