​Noleggia un furgone in Germania, lo porta in Italia e non lo restituisce più: arrestato

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato Gerardo Romano, 42enne di Torre del Greco già noto alle forze dell'ordine e fermato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per l’appropriazione indebita di un furgone che l’uomo aveva noleggiato in Germania e che successivamente non aveva più riconsegnato alla società di noleggio, rivendendolo anche a terzi e ottenendo il relativo corrispettivo indebito. I fatti risalgono al dicembre del 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA