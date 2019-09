Mercoledì 4 Settembre 2019, 13:27

A Napoli e provincia, secondo le stime del Viminale sugli insediamenti nomadi, sono sei i villaggi autorizzati (per un totale di circa 925 persone di cui 377 minori) e nove quelli non autorizzati (864 persone di cui 361 minori).Tra quelli autorizzati, tre si trovano a Napoli (595 persone di cui 266 minori). Gli altri nei vicini territori di Afragola (27; 16), Caivano (53; 15), Giugliano in Campania (250; 80).Dei nove villaggi non autorizzati, tre sono a Napoli (950; 390), due a Giugliano in Campania (690; 280), gli altri ad Arzano (70;35), Caivano (24; 9), Casoria (80; 37), Qualiano (64; 34).(ANSA).