Ingv, nominati i vertici delle sezioni e dell'Osservatorio vesuviano

Nominati i direttori dei dipartimenti scientifici e delle sezioni dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia. Cambi anche a Napoli e in provincia di Avellino. Si tratta di incarichi triennali. Dice il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni: «I dipartimenti, le sezioni e gli osservatori sono le articolazioni organizzative dell’Istituto e i ricercatori che le rappresentano sono il punto di riferimento della comunità scientifica e del sistema nazionale di Protezionale civile di cui l’Ingv fa parte e opera su tutto il territorio nazionale per i rischi sismico, vulcanico e da maremoti». E aggiunge: «Le strutture dell’Istituto lavorano per accrescere le conoscenze sulla struttura e funzionamento della Terra, incrementando le reti infrastrutturali di monitoraggio e sorveglianza, partecipando a progetti europei e internazionali d’avanguardia, sviluppando la ricerca su progetti ambiziosi finalizzati allo studio dei terremoti, dei vulcani, dell’evoluzione passata e presente del pianeta, dei cambiamenti climatici, dell’innalzamento del livello marino nel Mediterraneo, della struttura della crosta e del mantello terrestre sotto l’Italia, oltre che a risorse energetiche sostenibili. Ai nuovi direttori tanti auguri di buon lavoro».

APPROFONDIMENTI IL BRADISISMO Campi Flegrei, scossa di terremoto con epicentro a Bagnoli IL FOCUS Sgravi ed energia green, il Sud rischia di più dallo stop dei... RAI1 Superquark 2022, puntata dedicata al corteggiamento fra animali e...

Ecco i nomi.

Annamaria Vicari (da agosto 2022)

sezione dell’Irpinia



Mauro Antonio Di Vito (da agosto 2022)

Osservatorio Vesuviano di Napoli



Micol Todesco (da settembre 2022)

Sezione di Bologna



Lucia Luzi (da settembre 2022)

Sezione di Milano



Antonio Paonita (da settembre 2022)

Sezione di Palermo



Tomaso Esposti Ongaro (da settembre 2022)

Sezione di Pisa



Giuseppe Di Stefano (da settembre 2022)

Sezione di Roma 1



Fabio Speranza (da settembre 2022)

Sezione di Roma 2



Stefano Felice Branca (da ottobre 2022)

Osservatorio Etneo di Catania



Il sirettore dell’Osservatorio nazionale Terremoti, Salvatore Stramondo, rimane operativo perché il suo mandato non era in scadenza.