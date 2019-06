Inviti a dedurre nei confronti di cinque funzionari del Comune di Bacoli sono stati emessi dalla Corte dei Conti della Campania nell'ambito di una indagine delegata alla Gdf del comando provinciale di Napoli, relativa alla mancata acquisizione a patrimonio dello Stato di immobili costruiti abusivamente. Le indagini, condotte dalla Tenenza di Baia su un campione di 24 immobili, hanno evidenziato come, in nessun caso, il Comune di Bacoli, pur in presenza di inottemperanza ad ordini di demolizione emessi negli anni, abbia acquisito i manufatti interessati al patrimonio comunale. Tutto ciò non ha permesso di richiedere un indennizzo per l'occupazione abusiva, privando di introiti un Comune che per le sue difficoltà di bilancio è stato costretto un anno fa a dichiarare il dissesto finanziario. Le indagini proseguono. I cinque funzionari comunali sono accusati di danno erariale.

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:16

