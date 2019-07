Venerdì 12 Luglio 2019, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà il 27 novembre la prima udienza del processo che vede coinvolto E.S., il medico di turno al pronto soccorso della clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano che il 21 gennaio del 2018 diagnosticò un'infiammazione ad una donna che due giorni dopo morì. La donna, stando a quanto sostenuto dalla sua famiglia, aveva un infarto in corso ed il medico non se ne accorse: di qui la denuncia. Nei giorni scorsi il professionista è stato rinviato a giudizio. Il magistrato del tribunale Giovanna Rosa Immacolata Di Petti ha, infatti, accolto le richieste dei legali della famiglia della vittima, Massimiliano Secondulfo e Pasquale Prisco ed ha disposto la celebrazione di un processo. Gli avvocati del medico avevano chiesto, invece, la piena assoluzione. F.P. aveva 55 anni quando fu trovata dal marito priva di vita a casa sua. Appena due giorni prima era stata al pronto soccorso lamentando dolori al petto e al braccio destro, ma il medico spiegò che si trattava di una mialgia, le prescisse un antinfiammatorio e la rispedì al casa. Fu, così, presentata una denuncia: qualche mese dopo il decesso il cadavere della donna fu anche riesumato per l'autopsia. Proprio dall'esame medico emersero i sintomi dell'infarto: una circostanza che ha indotto i giudici a vederci chiaro e a rinviare a giudizio il medico del pronto soccorso. La clinica, invece, è estranea ai fatti avvenuti e non è coinvolta nelle indagini.