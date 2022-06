Non fa l'elemosina, aggredita la titolare di un supermercato

Rifiuta di fare l'elemosina e viene aggredita. La vittima è la titolare di un supermercato di Giugliano in Campania colpita da un 24enne senza fissa dimora, ora arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, violenza privata e percosse dai militari che sono intervenuti in via Ripuaria, dopo una segnalazione arrivata al 112.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il 24enne, per evitare il controllo, ha anche strattonato ripetutamente i carabinieri. Solo dopo una breve colluttazione loro sono riusciti ad immobilizzarlo.