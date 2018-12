Mercoledì 19 Dicembre 2018, 20:20

Giugliano. Aggredito il conducente di un mezzo della ditta dei rifiuti. È stato picchiato con calci e pugni il 52enne che lavora per la Gema, la ditta che si occupa della rimozione dei rifiuti. Il tutto è successo in via Pigna poco prima delle 13. L'automezzo era fermo in attesa di altri mezzi per il carico dei rifiuti quando è arrivata una persona che ha chiesto di depositare dei rifiuti nell'autocompattatore. Il dipendente della ditta ha spiegato che non era possibile per le direttive imposte dalla sua azienda e l'uomo lo ha aggredito alle spalle. Il 52enne è caduto a terra ed è stato colpito con calci e pugni. L'aggressore poi è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il dipendente della ditta di rifiuti è stato medicato all'ospedale San Giuliano di Giugliano con una prognosi di 5 giorni. La vittima ha sporto denuncia alla polizia. Al vaglio degli inquirenti le telecamere del sistema di videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.