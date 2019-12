Napoli, non hanno più le corde vocali: ma a Natale potranno cantare

Erano destinati a una menomazione permanente, afoni a vita, ovvero costretti convivere con un residuo di voce metallico che molti di noi ricordano come esito delle tecniche chirurgiche di un tempo. Oggi invece le frontiere della realtà chirurgica in campo otorinolaringoiatrico consentono un pressoché completo recupero della voce per decine di pazienti. Una realtà che parla napoletano per circa 250 persone operate di cancro alla laringe solo nell'ultimo anno all'ospedale del Mare.



Qui nell'unità diretta da Giuseppe Tortoriello la voce è oltre ogni barriera, come il titolo dell'iniziativa promossa per domani quando nella sala convegni dell'ospedale gli ammalati oncologici reduci dall'intervento parteciperanno a una commedia di teatro, a canti natalizi e alla recita di poesie. «Il nostro - avverte Tortoriello - è tra i pochissimi centri in Italia in cui le moderne protesi alla laringe sono impiantate subito, già durante l'intervento. Ciò consente un recupero immediato, evita un secondo step ricostruttivo e integra il recupero delle funzioni fonatorie durante la cicatrizzazione».



La chirurgia endoscopica con laser a CO2 consente la rimozione di tumori per via endoscopica e la ripresa funzionale con dimissione dei pazienti nel giro di 24 ore. Nei casi più gravi si procede a interventi demolitivi ma il recupero della voce è ugualmente prodigioso. «La malattia crea un ostacolo che appare invalicabile - dice uno dei pazienti che si esibirà nella recita - la perdita della laringe ha sempre determinato una grave difficoltà nella comunicazione. La volontà di un malato e l'evoluzione della scienza superano ogni impedimento». I pazienti faranno sentire la loro voce, recitando e cantando insieme ad artisti ed operatori. Giovanni ha 63 anni e conduce una bottega nel centro di Napoli per la lavorazione del baccalà. È tornato al suo lavoro senza alcun problema ed è felicissimo di mostrare con un video i risultati dell'intervento. Francesco, pensionato, ha una voce roca ma comprensibilissima e prosegue la sua vita di sempre. Così Amalia, impiegata, e altre decine e decine di pazienti a cui i consulti in altri centri anche di altre regioni avevano prospettato menomazioni permanenti. L'ultimo caso riguarda un imprenditore della provincia di Salerno operato a Pisa. Lì non era stato possibile impiantare la protesi. Rioperato a Napoli già dopo 15 giorni la sua voce è tornata normale.



La protesi è in zircone, così l'aria passando all'interno consente il recupero con un tono solo più roco. Il centro guidato da Tortoriello si configura come eccellenza per il trattamento dei tumori laringei, per la diagnosi precoce delle lesioni neoplastiche (secondo in Italia dopo Torino). L'Agenas pone la struttura tra le prime in Italia per numero di pazienti e tasso di successo dal 2014. A completare il percorso la riabilitazione fonatoria e degluditoria, il supporto tecnico e psicologico. Un centro di riferimento per i pazienti laringectomizzati anche di altre strutture. Intanto, anche la gastroenterologia a Napoli est è tornata a lavorare a pieno regime. Il primario Vincenzo Torre rivendica anche per il suo centro primati e considera fisiologiche le avarie ai colonscopi che andrebbero manutenuti, a suo dire, con diversi contratti di servizio.

