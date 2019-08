CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Agosto 2019, 08:21

Lo stadio San Paolo ha aperto le danze. Poi è toccato al circolo Posillipo. Adesso è la volta del Tennis Napoli. Su alcuni immobili di sua proprietà, il Comune ha cambiato strategia: non più vendita ma concessione pluriennale. Perché, per dirla alla de Magistris, «non siamo un’agenzia immobiliare, quindi amministriamo e non vendiamo». Naturalmente il cambio di strategia dell’ente affonda le radici in un cambio di norme nazionali che non obbligano più il Comune ad alienare alcuni...