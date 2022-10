Castellammare, è qui che i carabinieri hanno arrestato un 22enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Quando i militari gli hanno imposto l’alt, il giovane era in sella al suo scooter. Non ha esitato un attimo e ha lanciato via un bussolotto di plastica. I carabinieri lo hanno fermato il 22enne, e hanno recuperato l’involucro: all’interno 11 dosi di cocaina.