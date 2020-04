Non si ferma all'alt dei carabinieri, arrestato uomo vicino al clan Marrazzo nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Natalino D’Errico, 38enne di Grumo Nevano ritenuto vicino al “clan Marrazzo”, sodalizio criminale operante nei comuni di Casandrino e Grumo Nevano. Già sottoposto alla detenzione domiciliare per tentato omicidio, l’uomo è stato notato e riconosciuto dai militari mentre percorreva in auto via Paolo Borsellino. Nonostante l’alt è fuggito: inseguito per alcuni chilometri, il 38enne è stato bloccato, arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA