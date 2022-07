Non si ferma all'alt e tenta di investire un agente: automobilista arrestato

Pianura, durante il servizio di controllo in via Picasso, gli agenti hanno intimato l’alt a un’auto con a bordo un uomo che ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Da qui un inseguimento: il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via Corree di Sopra a Marano, ha speronato una volante giunta in supporto tentando di investire uno degli operatori sceso dall’auto di servizio.

Non solo. Dopo lo scontro con la volante, il conducente ha tentato nuovamente la fuga ma l'auto si è arrestata in seguito allo scoppio di uno pneumatico colpito da un proiettile esploso da un poliziotto. Così A.G., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.