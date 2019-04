Non si fermano all'alt dei carabinieri: spettacolare inseguimento nel Napoletano. Tre arresti

Mercoledì 17 Aprile 2019, 22:12 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 22:21

Non si fermano all'alt dei carabinieri ma vengono bloccati dopo uno spettacolare inseguimento. Tre persone sono state fermate e poi arrestate - per resistenza a pubblico ufficiale - dai carabinieri della compagnia di Marano, al termine di un inseguimento partito dal principale corso di Marano e conclusosi nelle strade del confinante comune di Mugnano.Nell'autovettura dei tre fuggitivi, che non si erano fermati a un posto di blocco, sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso. La posizione dei tre è ora al vaglio dei militari dell’Arma della compagnia di via Nuvoletta, guidati dal capitano Gabriele Lo Conte. Nei due comuni, soprattutto negli ultimi tempi, sono stati denunciati decine di furti.