“Non sono complimenti”, seminario contro la violenza sulle donne

Un ciclo di seminari, dal titolo “Non sono complimenti”, gratuiti e formativi per diversi ordini professionali, incentrato sul tema del linguaggio maschilista che genera e legittima la violenza di genere: si parte Mercoledì 6 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 a Villa Fernandes (in Via Diaz n. 144 a Portici, Napoli) con la formazione deontologica per giornalisti organizzata dal Sugc.

Al seminario deontologico formativo per i giornalisti, interverranno:

Antonio Capece, Direttore Villa Fernandes e Claudio Silvestri, Segretario aggiunto Fnsi per i saluti introduttivi; i relatori saranno: Fulvia D’Aloisio, Antropologa all’Università Luigi Vanvitelli; Marilicia Salvia, Viceredattore capo II Mattino; Carla Riccardi, Psicologa e psicoterapeuta; Laura Viggiano, membro CPO FNSI e SUGC. Modera Nunzia Marciano, giornalista e membro CPO dell’ODG Campania. “Il titolo è emblematico perché mette in luce il pericoloso rischio del considerare “complimenti “, quindi in un’accezione positiva, tutta una serie di atteggiamenti, linguistici e non, che invece le donne percepiscono come violenza, psicologica e talvolta anche fisica”, spiega la Marciano, curatrice del ciclo di seminari assieme alla Riccardi: «L’obiettivo delle iniziative è coinvolgere i vari ordini professionali, dai giornalisti agli psicologi e agli avvocati, ma non solo, per portare all’attenzione di tutti, quei modus maschilisti culturalmente accettati e perpetrati ma che in realtà sminuiscono e legittimano la violenza sulle donne.

Alcuni di tali modus sono talmente radicati che persino le stesse “vittime” fanno fatica a riconoscerli e per questo occorre coinvolgere e responsabilizzare gli attori della società e, in questo primo evento, dei media».



Il seminario, gratuito, consente di conseguire n. 5 crediti deontologici validi per la formazione dei giornalisti. Per i giornalisti è possibile prenotarsi sulla piattaforma: formazionegiornalisti.it