Per anni, non presentando alcuna dichiarazione dei redditi, non hanno versato all'erario una imposta di oltre 26milioni di euro riuscendo, così, anche a conquistare una posizione dominante nel settore del commercio all'ingrosso di carbone, dove operavano, applicando pezzi di vendita particolarmente concorrenziali. Per tutto questo la Guardia di Finanza, gruppo di Torre Annunziata, ha sottoposto a sequestro denaro, quote societarie e beni immobili nei confronti della società con sede a Gragnano e del suo rappresentante legale. Con il provvedimento cautelare eseguito si è provveduto a sottoporre a sequestro il profitto illecito della evasione fiscale messa in atto. In tale ottica, sono stati individuati e sequestrati le somme di denaro giacenti su 5 conti correnti, 2 quote di partecipazione in società, 14 immobili ed 1 terreno per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

Venerdì 5 Aprile 2019, 11:51

